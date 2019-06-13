В России скоро могут начать выдавать электронные дипломы об образовании

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские вузы рассчитывают с 2021 года выдавать выпускникам цифровые документы об образовании. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.

Как уточнили изданию в ведомстве, для разработки новой модели в текущем году отберут первые пять вузов, а в 2020 году - еще 15. Названия конкретных учебных заведений издание не приводит.