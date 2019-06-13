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НОВОСТИ

Четверг в Москве будет солнечным и прохладным

07:39 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сухая погода с температурой воздуха 20-22 градуса ожидается в Москве в четверг. Об этом говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра.

В четверг днем в Московском регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице 20-22 градуса, по области 18-23 градуса. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

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