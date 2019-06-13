США изменили написание Киева в международной базе

09:05 Источник: РБК

Совет США по географическим названиям (подразделение Геологической службы Соединенных Штатов) принял решение переименовать в базе написание столицы Украины с Kiev на Kyiv, сообщает на своей странице в Facebook посольство Украины в стране.

В публикации говорится, что об этом просил посол Валерий Чалый.



В конце мая украинское правительство одобрило изменение написания славянских и, в частности, русских фамилий. РБК