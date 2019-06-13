США изменили написание Киева в международной базе
09:05 13.06.2019 Источник: РБК
Совет США по географическим названиям (подразделение Геологической службы Соединенных Штатов) принял решение переименовать в базе написание столицы Украины с Kiev на Kyiv, сообщает на своей странице в Facebook посольство Украины в стране.
В публикации говорится, что об этом просил посол Валерий Чалый.
В конце мая украинское правительство одобрило изменение написания славянских и, в частности, русских фамилий. РБК
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