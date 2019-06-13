Минздрав поддержал идею продажи алкоголя только в специализированных магазинах
09:20 13.06.2019 Источник: Известия
Минздрав поддержал идею о продаже спиртного и сигарет только в специализированных магазинах — вход туда несовершеннолетним будет запрещен. Ведомство подготовило отзыв на депутатский законопроект, предполагающий запрет на торговлю алкоголем и табачной продукцией в обычных магазинах.
ФАС и Минэкономразвития документ не поддержали, там считают, что новые меры могут привести к закрытию части магазинов.
Перевод спиртного в специализированную розницу соответствует скандинавскому опыту борьбы с алкоголизацией населения. Правда, в странах Северной Европы такие торговые точки принадлежат государству. Известия
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