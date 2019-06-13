0
0
0
НОВОСТИ

Россия снова показывает "неприятное, имперское лицо" - Дуда

09:32 13.06.2019 Источник: РБК

Польша хотела бы быть «другом» России, однако Москва в последние годы вновь показывает свое «неприятное, имперское лицо». Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Дональдом Трампом завил его польский коллега Анджей Дуда. Расшифровка общения с журналистами опубликована на сайте Белого дома.

«Мы хотели бы, чтобы Россия была нашим другом, но, к сожалению, Россия снова показывает свое очень суровое, неприятное, имперское лицо, и мы не хотим попадать в сферу влияния России», — сказал Дуда. 

Он добавил, что Польша всегда была частью Запада с точки зрения культуры и должны придерживаться Запада с точки зрения политики. РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 13.06.2019
Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных - WSJ
0
4
09:20 13.06.2019
Минздрав поддержал идею продажи алкоголя только в специализированных магазинах
0
87
09:05 13.06.2019
США изменили написание Киева в международной базе
0
113
09:00 13.06.2019
Отношения между РФ и США становятся все хуже - Путин
0
117
08:20 13.06.2019
В России скоро могут начать выдавать электронные дипломы об образовании
0
157
08:00 13.06.2019
Америка собирается депортировать на родину 50 тыс мексиканцев, ожидающих разрешение на проживание в США
0
180
07:45 13.06.2019
Провести митинг в защиту Голунова власти Владивостока не разрешили
0
194
07:39 13.06.2019
Четверг в Москве будет солнечным и прохладным
0
210
07:32 13.06.2019
Америка собирается разместить в Польше эскадрилью ударных беспилотников
0
241
07:24 13.06.2019
Курс рубля выбил Москву из сотни самых дорогих городов мира
0
244

Возврат к списку