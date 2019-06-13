Россия снова показывает "неприятное, имперское лицо" - Дуда
09:32 13.06.2019 Источник: РБК
Польша хотела бы быть «другом» России, однако Москва в последние годы вновь показывает свое «неприятное, имперское лицо». Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Дональдом Трампом завил его польский коллега Анджей Дуда. Расшифровка общения с журналистами опубликована на сайте Белого дома.
«Мы хотели бы, чтобы Россия была нашим другом, но, к сожалению, Россия снова показывает свое очень суровое, неприятное, имперское лицо, и мы не хотим попадать в сферу влияния России», — сказал Дуда.
Он добавил, что Польша всегда была частью Запада с точки зрения культуры и должны придерживаться Запада с точки зрения политики. РБК
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