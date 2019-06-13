Россия снова показывает "неприятное, имперское лицо" - Дуда

09:32 Источник: РБК

Польша хотела бы быть «другом» России, однако Москва в последние годы вновь показывает свое «неприятное, имперское лицо». Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Дональдом Трампом завил его польский коллега Анджей Дуда. Расшифровка общения с журналистами опубликована на сайте Белого дома.

«Мы хотели бы, чтобы Россия была нашим другом, но, к сожалению, Россия снова показывает свое очень суровое, неприятное, имперское лицо, и мы не хотим попадать в сферу влияния России», — сказал Дуда.

Он добавил, что Польша всегда была частью Запада с точки зрения культуры и должны придерживаться Запада с точки зрения политики. РБК