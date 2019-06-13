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Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных - WSJ

10:00 13.06.2019 Источник: Газета.Ru

Основатель Facebook Марк Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам компании с защитой личных данных пользователей. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, соцсеть должна была обеспечить конфиденциальности личных данных пользователей с 2012 года.

Как отмечается, электронная переписка руководства компании свидетельствует о том, что топ-менеджеры Facebook и лично Цукерберг решили этого не делать. При этом, согласно переписке, руководство Facebook посчитало конфиденциальность данных «не приоритетной задачей».

Ранее СМИ сообщили, что Facebook грозит штраф в $5 млрд из-за утечки данных пользователей.  Газета.Ru

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