Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных - WSJ
10:00 13.06.2019 Источник: Газета.Ru
Основатель Facebook Марк Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам компании с защитой личных данных пользователей. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, соцсеть должна была обеспечить конфиденциальности личных данных пользователей с 2012 года.
Как отмечается, электронная переписка руководства компании свидетельствует о том, что топ-менеджеры Facebook и лично Цукерберг решили этого не делать. При этом, согласно переписке, руководство Facebook посчитало конфиденциальность данных «не приоритетной задачей».
Ранее СМИ сообщили, что Facebook грозит штраф в $5 млрд из-за утечки данных пользователей. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 09:32 13.06.2019
- Россия снова показывает "неприятное, имперское лицо" - Дуда
- 09:20 13.06.2019
- Минздрав поддержал идею продажи алкоголя только в специализированных магазинах
- 09:05 13.06.2019
- США изменили написание Киева в международной базе
- 09:00 13.06.2019
- Отношения между РФ и США становятся все хуже - Путин
- 08:20 13.06.2019
- В России скоро могут начать выдавать электронные дипломы об образовании
- 08:00 13.06.2019
- Америка собирается депортировать на родину 50 тыс мексиканцев, ожидающих разрешение на проживание в США
- 07:45 13.06.2019
- Провести митинг в защиту Голунова власти Владивостока не разрешили
- 07:39 13.06.2019
- Четверг в Москве будет солнечным и прохладным
- 07:32 13.06.2019
- Америка собирается разместить в Польше эскадрилью ударных беспилотников
- 07:24 13.06.2019
- Курс рубля выбил Москву из сотни самых дорогих городов мира
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать