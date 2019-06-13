Москва будет поддерживать Додона - Путин
10:05 13.06.2019 Источник: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» заявил, что Москва не откажется от поддержки президента Молдавии Игоря Додона.
«Безусловно, будем поддерживать и президента Додона», — сказал Путин. По его словам, политический кризис в Молдавии не является «уникальным».
Он также добавил, что власть в Молдавии была узурпирована олигархами, которые «подмяли под себя» все госструктуры. Газета.Ru
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