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НОВОСТИ

Москва будет поддерживать Додона - Путин

10:05 13.06.2019 Источник: Газета.Ru

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» заявил, что Москва не откажется от поддержки президента Молдавии Игоря Додона

«Безусловно, будем поддерживать и президента Додона», — сказал Путин. По его словам, политический кризис в Молдавии не является «уникальным».

Он также добавил, что власть в Молдавии была узурпирована олигархами, которые «подмяли под себя» все госструктуры. Газета.Ru

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