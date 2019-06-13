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Вика Цыганова собирается идти на выборы в Госдуму

10:20 13.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Вика Цыганова намерена идти на выборы в Госдуму. Об этом российская певица объявила после митинга-концерта в Луганске, передает ЛуганскИнформЦентр. Артистка уточнила, что будет баллотироваться на одном из избирательных округов Комсомольска-на-Амуре.

По ее словам, она «не собирается ни с кем воевать», но у нее есть сильная программа, которая понравится ее землякам. В Госдуме певица планирует заниматься культурой.

Единый день голосования, в ходе которого в ряде субъектов России будут избирать депутатов Госдумы и глав регионов, состоится 8 сентября. Эхо Москвы

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