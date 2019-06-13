Вика Цыганова собирается идти на выборы в Госдуму
10:20 13.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Вика Цыганова намерена идти на выборы в Госдуму. Об этом российская певица объявила после митинга-концерта в Луганске, передает ЛуганскИнформЦентр. Артистка уточнила, что будет баллотироваться на одном из избирательных округов Комсомольска-на-Амуре.
По ее словам, она «не собирается ни с кем воевать», но у нее есть сильная программа, которая понравится ее землякам. В Госдуме певица планирует заниматься культурой.
Единый день голосования, в ходе которого в ряде субъектов России будут избирать депутатов Госдумы и глав регионов, состоится 8 сентября. Эхо Москвы
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