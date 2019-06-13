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Путин не видит смысла во вмешательстве РФ в переговоры США и КНР по торговым спорам

10:32 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России бессмысленно вмешиваться в торговые споры между США и КНР, страны сами должны разрешить эти вопросы. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в интервью межгосударственной телерадиокомпании "МИР".

"Конечно, даже с точки зрения здравого смысла нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс", - сказал он, комментируя свое сравнение России с умной обезьяной, наблюдающей за схваткой двух тигров свысока, сделанное на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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