0
0
0
НОВОСТИ

Дуров связал кибератаку на Telegram с беспорядками в Гонконге

11:00 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создатель Telegram Павел Дуров в четверг заявил, что источником недавней массовой кибератаки на мессенджер являлись расположенные в Китае компьютеры, и связал эту хакерскую активность с происходящими в Гонконге протестами.

В среду Telegram предупредил о мощной DDoS-атаке на свои серверы, из-за которой пользователи в некоторых странах могли столкнуться с неполадками. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет- ресурсов, о сбое сообщали жители Китая, Сингапура, Австралии, Северной и Южной Америки, проблемы отмечались в Европе.

Как заявил Дуров в сообщении, размещенном в четверг на его странице в "Твиттере", использованные при атаке "IP-адреса расположены преимущественно в Китае". Как утверждал предприниматель, такие массовые кибератаки спонсируются государственными структурами. По словам Дурова, в прошлом все DDoS-атаки на Telegram такого масштаба "совпадали по времени с протестами в Гонконге". "Этот случай не являлся исключением", - добавил он.

В Гонконге в течение уже нескольких дней проходят массовые акции протеста. Их вызвал непопулярный в народе законопроект, который позволит наладить механизм экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении преступлений, из автономного Гонконга в материковый Китай.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 13.06.2019
Трамп заявил, что принял бы от иностранцев компромат на соперников в предвыборной гонке
0
19
11:20 13.06.2019
"Коммунисты России" просят Роскомнадзор ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
0
46
11:05 13.06.2019
Зеленский ведет страну к катастрофе, заявили в Раде
0
74
10:32 13.06.2019
Путин не видит смысла во вмешательстве РФ в переговоры США и КНР по торговым спорам
0
118
10:20 13.06.2019
Вика Цыганова собирается идти на выборы в Госдуму
0
124
10:05 13.06.2019
Москва будет поддерживать Додона - Путин
0
166
10:00 13.06.2019
Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных - WSJ
0
155
09:32 13.06.2019
Россия снова показывает "неприятное, имперское лицо" - Дуда
0
253
09:20 13.06.2019
Минздрав поддержал идею продажи алкоголя только в специализированных магазинах
0
204
09:05 13.06.2019
США изменили написание Киева в международной базе
0
226

Возврат к списку