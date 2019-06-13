Дуров связал кибератаку на Telegram с беспорядками в Гонконге

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создатель Telegram Павел Дуров в четверг заявил, что источником недавней массовой кибератаки на мессенджер являлись расположенные в Китае компьютеры, и связал эту хакерскую активность с происходящими в Гонконге протестами.

В среду Telegram предупредил о мощной DDoS-атаке на свои серверы, из-за которой пользователи в некоторых странах могли столкнуться с неполадками. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет- ресурсов, о сбое сообщали жители Китая, Сингапура, Австралии, Северной и Южной Америки, проблемы отмечались в Европе.



Как заявил Дуров в сообщении, размещенном в четверг на его странице в "Твиттере", использованные при атаке "IP-адреса расположены преимущественно в Китае". Как утверждал предприниматель, такие массовые кибератаки спонсируются государственными структурами. По словам Дурова, в прошлом все DDoS-атаки на Telegram такого масштаба "совпадали по времени с протестами в Гонконге". "Этот случай не являлся исключением", - добавил он.



В Гонконге в течение уже нескольких дней проходят массовые акции протеста. Их вызвал непопулярный в народе законопроект, который позволит наладить механизм экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении преступлений, из автономного Гонконга в материковый Китай.

