Зеленский ведет страну к катастрофе, заявили в Раде

11:05 Источник: Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Политик отметил, что ему нравится украинский лидер, но он хотел бы видеть развития своей страны, а Зеленский, по его мнению, не намерен предотвращать внутриукраинский конфликт на территории Донбасса. «Мир стоит во главе угла, мира не будет — будет НАТО, это для меня катастрофа. Зеленский — это для меня теперь катастрофа», — сказал Рабинович.

Ранее лидер оппозиционной партии заявил, что при Зеленском не будет мира. По его словам, несмотря на колоссальную поддержку, президент Украины не спешит работать над проблемами в стране. «Я тысячу раз извиняюсь за Зеленского и за себя, но я вынужден не просто критиковать Зеленского, а сказать одну простую вещь: да, мы ошиблись еще раз, к сожалению», — отметил Рабинович.



Прекращение огня в Донбассе и возвращение военнопленных было одним из главных предвыборных обещаний Зеленского. Однако позднее он заявил, что украинские военнослужащие будут «отвечать жестко и в соответствии с ситуацией» на обстрелы в Донбассе. Lenta.Ru

