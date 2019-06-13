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"Коммунисты России" просят Роскомнадзор ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"

11:20 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Коммунисты России" обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к мини-сериалу HBO "Чернобыль", также в партии выступают за возбуждение в отношении создателей сериала уголовного дела о клевете. Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Коммунистов России" со ссылкой на главу исполкома ЦК партии Сергея Малинковича.

"Во-первых, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к гадостному сериалу на всех трекерах, на всех ресурсах. Во- вторых, в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела по статье 129 УК РФ за публичную клевету", - заявил Малинкович, уточнив, что соответствующие обращения направлены в Роскомнадзор и МВД.

В партии полагают, что в американском сериале "Чернобыль" "подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO". "Вышедший в свет сериал про драматические события апреля 1986 года являет собой идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и советской власти, и советских людей", - подчеркнул Малинкович.

При этом он признал, что хронология событий сериала и ключевые его моменты в большинстве своем соответствуют реальности. Вместе с тем "мотивация, сами поступки героев, порядок взаимоотношений в учреждениях и коллективах, наконец, сам моральный климат в советском обществе являют собой пример абсолютной лжи", уверен Малинкович.

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