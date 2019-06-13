Трамп заявил, что принял бы от иностранцев компромат на соперников в предвыборной гонке

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп принял бы от иностранцев компромат на соперников в предвыборной гонке. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу ABC.

Журналист спросил президента, как поступил бы его предвыборный штаб, если представители другой страны, к примеру России или Китая, предложили бы в ходе избирательной гонки информацию о сопернике — принял бы ее или оповестил об этом ФБР. «Я думаю, может быть, стоит сделать и то, и то», — ответил Трамп. Он выразил уверенность в том, что практически все политики в США поступили бы так же. Эхо Москвы

