Трамп заявил, что принял бы от иностранцев компромат на соперников в предвыборной гонке
11:32 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп принял бы от иностранцев компромат на соперников в предвыборной гонке. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу ABC.
Журналист спросил президента, как поступил бы его предвыборный штаб, если представители другой страны, к примеру России или Китая, предложили бы в ходе избирательной гонки информацию о сопернике — принял бы ее или оповестил об этом ФБР. «Я думаю, может быть, стоит сделать и то, и то», — ответил Трамп. Он выразил уверенность в том, что практически все политики в США поступили бы так же. Эхо Москвы
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