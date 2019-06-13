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НОВОСТИ

В Оманском заливе в результате неизвестного инцидента пострадали два танкера

12:00 13.06.2019 Источник: РБК

По предварительным данным, два нефтяных танкера пострадали от взрывов в Оманском заливе у берегов Ирана, сообщает иранский телеканал Al-Alam со ссылкой на источники.

Собеседники канала говорят, что в этой акватории произошли взрывы, после чего танкеры запросили помощи у близлежащих стран. Телеканал не уточнил, что стало причиной взрывов.  РБК

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