Глава МВД Великобритании сообщил, что подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа
12:06 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос Минюста США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом Джавид сообщил в интервью радиостанции Би- би-си, подчеркнув, что окончательное решение по этому вопросу должен принять лондонский суд.
"Есть запрос на экстрадицию со стороны Соединенных Штатов, который суд будет рассматривать завтра. Вчера я подписал запрос на экстрадицию и заверил его", - сказал министр. Он подчеркнул, что речь идет о стандартной процедуре, заметив, что окончательное решение будет за лондонским судом. "У нас есть законный запрос на экстрадицию, и я подписал его, но, конечно, решение должен принять суд", - отметил Джавид.
Новости
- 13:00 13.06.2019
- Профицит бюджета по итогам первого квартала 2019 года превысил 665 млрд рублей
- 12:32 13.06.2019
- Додон обвинил Демократическую партию в подготовке его убийства - СМИ
- 12:20 13.06.2019
- Один из атакованных танкеров в Оманском заливе затонул - ТВ
- 12:00 13.06.2019
- В Оманском заливе в результате неизвестного инцидента пострадали два танкера
- 11:32 13.06.2019
- Трамп заявил, что принял бы от иностранцев компромат на соперников в предвыборной гонке
- 11:20 13.06.2019
- "Коммунисты России" просят Роскомнадзор ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
- 11:05 13.06.2019
- Зеленский ведет страну к катастрофе, заявили в Раде
- 11:00 13.06.2019
- Дуров связал кибератаку на Telegram с беспорядками в Гонконге
- 10:32 13.06.2019
- Путин не видит смысла во вмешательстве РФ в переговоры США и КНР по торговым спорам
- 10:20 13.06.2019
- Вика Цыганова собирается идти на выборы в Госдуму
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать