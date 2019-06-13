Додон обвинил Демократическую партию в подготовке его убийства - СМИ
12:32 13.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Президент Молдавии обвинил Демократическую партию в подготовке его убийства. В прямом эфире телеканала Moldova1 Игорь Додон сказал, что, по данным спецслужб, партия миллиардера Владимира Плахотнюка якобы искала киллеров внутри страны, а затем обратила внимание на Украину.
В Молдавии фактически установилось двоевластие. Демпартия не соглашается уступать власть новой коалиции. Конституционный суд, отменивший назначение нового кабмина, получил вотум недоверия от парламента. Эхо Москвы
Новости
- 13:00 13.06.2019
- Профицит бюджета по итогам первого квартала 2019 года превысил 665 млрд рублей
- 12:20 13.06.2019
- Один из атакованных танкеров в Оманском заливе затонул - ТВ
- 12:06 13.06.2019
- Глава МВД Великобритании сообщил, что подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа
- 12:00 13.06.2019
- В Оманском заливе в результате неизвестного инцидента пострадали два танкера
- 11:32 13.06.2019
- Трамп заявил, что принял бы от иностранцев компромат на соперников в предвыборной гонке
- 11:20 13.06.2019
- "Коммунисты России" просят Роскомнадзор ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
- 11:05 13.06.2019
- Зеленский ведет страну к катастрофе, заявили в Раде
- 11:00 13.06.2019
- Дуров связал кибератаку на Telegram с беспорядками в Гонконге
- 10:32 13.06.2019
- Путин не видит смысла во вмешательстве РФ в переговоры США и КНР по торговым спорам
- 10:20 13.06.2019
- Вика Цыганова собирается идти на выборы в Госдуму
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать