Додон обвинил Демократическую партию в подготовке его убийства - СМИ

12:32 Источник: Эхо Москвы

Президент Молдавии обвинил Демократическую партию в подготовке его убийства. В прямом эфире телеканала Moldova1 Игорь Додон сказал, что, по данным спецслужб, партия миллиардера Владимира Плахотнюка якобы искала киллеров внутри страны, а затем обратила внимание на Украину.

В Молдавии фактически установилось двоевластие. Демпартия не соглашается уступать власть новой коалиции. Конституционный суд, отменивший назначение нового кабмина, получил вотум недоверия от парламента. Эхо Москвы

