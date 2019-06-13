Профицит бюджета по итогам первого квартала 2019 года превысил 665 млрд рублей

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит федерального бюджета по итогам первого квартала 2019 года превысил 665 млрд рублей, при этом уровень не нефтегазовых доходов вырос. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.

"Профицит федерального бюджета превысил 665 млрд рублей, выросла доля доходов, которые не связаны с экспортом нефти и газа, сейчас они составляют порядка 57% всей доходной части, что, конечно, само по себе очень важно", - сказал премьер.

