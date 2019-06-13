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НОВОСТИ

В ряде российских регионов резко снизилось строительство жилья

13:05 13.06.2019 Источник: RNS

Мутко назвал регионы с резким снижением строительства жилья. За первые 4 месяца текущего года снижение объемов строительства жилья произошло в 4 регионах: Магаданской области, Камчатском крае, республике Алтай и Санкт-Петербурге, заявил в ходе селекторного совещания вице-премьер Виталий Мутко.

«По сравнению с январем-апрелем произошло снижение объемов жилищного строительства более чем на 50% в четырех регионах: Магаданская область, Камчатский край, Санкт-Петербург (на 61%), Республика Алтай (на 57%) — это серьезное падение, которое может привести к сбою выполнения национального проекта. Я вас прошу еще раз обратить на это персональное внимание», — сказал вице-премьер.  RNS

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