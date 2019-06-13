Евроскептики в Европарламенте создали свою политическую группу
13:20 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евроскептики в Европарламенте создали новую политическую группу "Идентичность и демократия", которая должна стать четвертой по числу мандатов. Об этом заявила глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на совместной пресс- конференции в Европарламенте с лидерами партий евроскептиков других стран.
"Сегодня мы объявляем о создании новой политической группы "Идентичность и демократия", в которую войдут 73 депутата, из Франции, Германии, Австрии, Фландрии (северный нидерландскоязычный регион Бельгии - прим. ТАСС), Чехии, Дании и Эстонии", - заявила она.
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