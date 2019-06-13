0
0
137
НОВОСТИ

Академик попросил Путина пересмотреть уголовные дела по наркотическим статьям

13:32 13.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Академик РАН попросил Владимира Путина пересмотреть все уголовные дела по наркотическим статьям. Письмо российскому президенту написал учёный–гематолог Андрей Воробьёв, сообщает издание «МБХ-Медиа». В тексте говорится, что сейчас по этим статьям осуждены почти треть всех заключённых в России. «Сейчас, когда один из них – Иван Голунов освобождён, время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто ещё мог быть незаконно арестован?» – пишет академик. 

На днях стало известно, что депутаты Госдумы готовы внести законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 13.06.2019
Турция обратилась за помощью к РФ после обстрела ее военных в сирийском Идлибе - МО РФ
0
19
14:12 13.06.2019
По ряду направлений средства бюджета используются недопустимо медленно - Медведев
0
59
14:00 13.06.2019
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста Голунова
0
118
13:20 13.06.2019
Евроскептики в Европарламенте создали свою политическую группу
0
142
13:05 13.06.2019
В ряде российских регионов резко снизилось строительство жилья
0
169
13:00 13.06.2019
Профицит бюджета по итогам первого квартала 2019 года превысил 665 млрд рублей
0
162
12:32 13.06.2019
Додон обвинил Демократическую партию в подготовке его убийства - СМИ
0
191
12:20 13.06.2019
Один из атакованных танкеров в Оманском заливе затонул - ТВ
0
245
12:06 13.06.2019
Глава МВД Великобритании сообщил, что подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа
0
219
12:00 13.06.2019
В Оманском заливе в результате неизвестного инцидента пострадали два танкера
0
220

Возврат к списку