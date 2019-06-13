Академик попросил Путина пересмотреть уголовные дела по наркотическим статьям
13:32 13.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Академик РАН попросил Владимира Путина пересмотреть все уголовные дела по наркотическим статьям. Письмо российскому президенту написал учёный–гематолог Андрей Воробьёв, сообщает издание «МБХ-Медиа». В тексте говорится, что сейчас по этим статьям осуждены почти треть всех заключённых в России. «Сейчас, когда один из них – Иван Голунов освобождён, время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто ещё мог быть незаконно арестован?» – пишет академик.
На днях стало известно, что депутаты Госдумы готовы внести законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом. Эхо Москвы
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