Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста Голунова

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФподписал указы об увольнении генерал-майора полиции- начальника УВД по Западному административному округу Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза", а также начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полицииОб этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг.