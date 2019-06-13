Турция обратилась за помощью к РФ после обстрела ее военных в сирийском Идлибе - МО РФ
14:32 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Террористы обстреляли наблюдательный пост вооруженных сил Турции, расположенный в сирийской провинции Идлиб, после чего Анкара обратилась к Москве с просьбой о содействии в обеспечении безопасности своих военных. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в четверг.
"Ночью 13 июня террористы обстреляли из артиллерийских орудий наблюдательный пост вооруженных сил Турции, расположенный в районе высоты Джебель-Завия провинции Идлиб. В связи с угрозой жизни личного состава турецкое командование обратилось в российский Центр примирения враждующих сторон с просьбой о содействии в обеспечении безопасности своих военнослужащих и нанесении ударов по позициям террористов", - отметили в оборонном ведомстве РФ.
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