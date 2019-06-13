Власти Карелии просят понизить охранный статус кладбища жертв политических репрессий "Сандармох" - СМИ
15:12 13.06.2019 Источник: Коммерсант.ru
Власти Карелии просят понизить охранный статус кладбища жертв политических репрессий «Сандармох», где захоронены около 7,6 тыс. убитых в годы Большого террора. Новый статус «достопримечательное место» позволяет вести на территории земляные работы и строительство. Эксперты указывают, что смена статуса возможна только после экспертизы.
В «Мемориале» отмечают тенденцию понижения статуса памятных мест в регионах и считают ее тревожной, хотя добавляют, что если власти хотят защитить захоронения жертв политрепрессий, то инструменты для этого у них есть. Коммерсантъ
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