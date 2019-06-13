Еще один ракетный эсминец США вошел в Балтику

15:32 Источник: Интерфакс

Ракетный эсминец ВМС США Ross, пройдя датский пролив Большой Бельт, вошел в акваторию Балтийского моря, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В настоящее время эсминец, несущий до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, находится в южной части Балтийского моря.



Ross, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Carney, Donald Cook, и Porter, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

