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НОВОСТИ

Еще один ракетный эсминец США вошел в Балтику

15:32 13.06.2019 Источник: Интерфакс

Ракетный эсминец ВМС США Ross, пройдя датский пролив Большой Бельт, вошел в акваторию Балтийского моря, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В настоящее время эсминец, несущий до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, находится в южной части Балтийского моря.

Ross, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Carney, Donald Cook, и Porter, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

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