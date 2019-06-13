Еще один ракетный эсминец США вошел в Балтику
15:32 13.06.2019 Источник: Интерфакс
Ракетный эсминец ВМС США Ross, пройдя датский пролив Большой Бельт, вошел в акваторию Балтийского моря, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
В настоящее время эсминец, несущий до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, находится в южной части Балтийского моря.
Ross, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Carney, Donald Cook, и Porter, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.
НОВОСТИ
- 16:00 13.06.2019
- Двенадцать моряков из России было на судне, атакованном в Оманском заливе
- 15:12 13.06.2019
- Власти Карелии просят понизить охранный статус кладбища жертв политических репрессий "Сандармох" - СМИ
- 15:00 13.06.2019
- В Госдуму внесен законопроект о компенсациях за незаконное уголовное преследование
- 14:32 13.06.2019
- Турция обратилась за помощью к РФ после обстрела ее военных в сирийском Идлибе - МО РФ
- 14:12 13.06.2019
- По ряду направлений средства бюджета используются недопустимо медленно - Медведев
- 14:00 13.06.2019
- Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста Голунова
- 13:32 13.06.2019
- Академик попросил Путина пересмотреть уголовные дела по наркотическим статьям
- 13:20 13.06.2019
- Евроскептики в Европарламенте создали свою политическую группу
- 13:05 13.06.2019
- В ряде российских регионов резко снизилось строительство жилья
- 13:00 13.06.2019
- Профицит бюджета по итогам первого квартала 2019 года превысил 665 млрд рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать