Двенадцать моряков из России было на судне, атакованном в Оманском заливе

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двенадцать моряков из России находилось на борту одного из танкеров, атакованных в Оманском заливе, все они эвакуированы на сушу, никто не пострадал, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Российского профсоюза моряков.

"Двенадцать человек [россиян], все они эвакуированы на сушу, никто не пострадал. Они из южных регионов - Новороссийск, Краснодар, Туапсе ", - сказала представитель профсоюза, не уточнив, на борту какого из судов находились моряки.

