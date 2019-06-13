Двенадцать моряков из России было на судне, атакованном в Оманском заливе
16:00 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двенадцать моряков из России находилось на борту одного из танкеров, атакованных в Оманском заливе, все они эвакуированы на сушу, никто не пострадал, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Российского профсоюза моряков.
"Двенадцать человек [россиян], все они эвакуированы на сушу, никто не пострадал. Они из южных регионов - Новороссийск, Краснодар, Туапсе ", - сказала представитель профсоюза, не уточнив, на борту какого из судов находились моряки.
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