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Возвращение лидерства РФ в космосе вопрос национальной безопасности - Медведев

16:12 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возвращение лидерства РФ в космосе вопрос не только престижа, но и национальной безопасности. Такое мнение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал, открывая совещание по вопросу развития Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".

"Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не там много, но лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и национальной безопасности", - сказал премьер.

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