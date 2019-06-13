Возвращение лидерства РФ в космосе вопрос национальной безопасности - Медведев

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возвращение лидерства РФ в космосе вопрос не только престижа, но и национальной безопасности. Такое мнение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал, открывая совещание по вопросу развития Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".

"Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не там много, но лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и национальной безопасности", - сказал премьер.