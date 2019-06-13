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В Оманском заливе японское судно дважды подверглось обстрелу снарядами

16:32 13.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Японское нефтеналивное судно дважды подверглось обстрелу снарядами в Оманском заливе. Об этом заявил телеканалу CNN представитель судовладельца. Тип данных снарядов пока не установлен. Также неизвестно, кто вел обстрел.

Со своей стороны, в Норвегии опровергли сообщения, что другое атакованное судно якобы пошло ко дну. В Иране утверждают, что помощь оказана 44 морякам. Среди них одиннадцать россиян, одиннадцать филиппинцев и один гражданин Грузии.

Вряд ли можно сказать, что за атаку на танкеры несет ответственность какие-либо государственные силы, — сказал «Эху Москвы» Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

По словам Малашенко, конкретные люди, которые несут за это ответственность, почти наверняка будут уничтожены. Эксперт утверждает, что это могут сделать самые разные государства, от Саудовской Аравии до США.

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