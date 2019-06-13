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Порносайты поддержали протесты в Гонконге - СМИ

17:12 13.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Протесты в Гонконге своеобразным способом поддержали порносайты. Два крупнейших в Азии ресурса накануне прекратили свою работу и повесили уведомление с призывами выйти на улицы, — пишет издание TJournal. 

Накануне в Гонконге произошла новая массовая демонстрация против законопроекта об экстрадиции в материковый Китай. По разным данным, ну улицы вышли от 300 тысяч до миллиона человек.  Эхо Москвы

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