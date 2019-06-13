РФ подаст заявку на сессию ПАСЕ, если резолюцию о правах примут без изъятий - Володин
17:32 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия подаст заявку на участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если 24 июня "без изъятий" будет принята резолюция, гарантирующая российской делегации право участвовать в работе, голосовать и выступать на заседаниях ассамблеи. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он пояснил, что резолюция гарантирует три так называемых несгораемых права: право быть представленным в ассамблее, право голосовать и право выбирать. Кроме того, добавил спикер, резолюция дает России "возможность заявить делегацию [в ПАСЕ] в июне". "Если в этот день примут резолюцию, как она есть, то до конца дня мы можем подать заявку", - указал Володин.
При этом Россия оставляет за собой право покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если полномочия ее делегации в ассамблее будут подтверждены не полностью, добавил Володин.
Сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 24-28 июня.
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