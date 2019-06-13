Кремль рассчитывает на проверку жалоб на действия полиции на митингах 12 июня - Песков
18:00 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль рассчитывает на проверку жалоб на действия полиции на несанкционированных митингах, которые прошли 12 июня в связи с делом журналиста Ивана Голунова, но не станет оценивать действия правоохранителей. Об этом заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам известно, что, действительно, существуют жалобы на необоснованное и неспровоцированное проявление жесткости со стороны сотрудников органов правопорядка, - сказал он. - Мы читали сообщения об этом. Но я уверен, что в данном случае необходимые проверки будут осуществлены с тем, чтобы это не повторялось впредь".
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