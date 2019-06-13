Мосгорсуд оставил в силе сроки заключения Кокорину и Мамаеву

18:40 Источник: RNS

Мосгорсуд изменил приговор для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, но сохранил сроки заключения, передаёт корреспондент RNS из зала суда.

«Меру пресечения Кокорину Кириллу Кирилловичу, Кокорину Александру Александровичу, Мамаеву, Протасовицкому оставить без изменения в виде заключения под стражу», — сказала судья.



При этом приговор Пресненского суда был отменён, новый приговор футболистам имеет ряд изменений в части классификации их действий.

