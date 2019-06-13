Мосгорсуд оставил в силе сроки заключения Кокорину и Мамаеву
18:40 13.06.2019 Источник: RNS
Мосгорсуд изменил приговор для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, но сохранил сроки заключения, передаёт корреспондент RNS из зала суда.
«Меру пресечения Кокорину Кириллу Кирилловичу, Кокорину Александру Александровичу, Мамаеву, Протасовицкому оставить без изменения в виде заключения под стражу», — сказала судья.
При этом приговор Пресненского суда был отменён, новый приговор футболистам имеет ряд изменений в части классификации их действий.
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