Песков прогнозирует встречу Путина и Трампа "на ногах" в Осаке
20:00 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль исходит из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вместе будут находиться на саммите "двадцатки" в Осаке и смогут побеседовать "на ногах". Предложений об отдельной двусторонней встрече лидеров из Вашингтона не поступало, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, началась ли подготовка к такой встрече [двусторонние переговоры] у наших американских коллег, какой-либо информации на этот счет мы не получали. Никаких официальных предложений о проведении такой встречи не было", - сказал представитель Кремля.
При этом он отметил: "Мы можем лишь исходить из того, что и Путин, и Трамп будут вместе в Осаке в момент проведения там саммита "двадцатки", в любом случае будут иметь возможность хотя бы "на ногах" кратко переговорить". "Вот это пока можно прогнозировать с наиболее высокой степенью вероятности", - добавил Песков.
НОВОСТИ
- 20:40 13.06.2019
- Украина не будет направлять свои военные корабли в Керченский пролив - начальник Генштаба
- 19:20 13.06.2019
- До 18 млн рублей может увеличиться штраф за хранение за рубежом личных данных граждан РФ
- 18:40 13.06.2019
- Мосгорсуд оставил в силе сроки заключения Кокорину и Мамаеву
- 18:00 13.06.2019
- Кремль рассчитывает на проверку жалоб на действия полиции на митингах 12 июня - Песков
- 17:32 13.06.2019
- РФ подаст заявку на сессию ПАСЕ, если резолюцию о правах примут без изъятий - Володин
- 17:12 13.06.2019
- Порносайты поддержали протесты в Гонконге - СМИ
- 17:00 13.06.2019
- Семь кандидатов в премьеры Британии вышли во второй тур
- 16:32 13.06.2019
- В Оманском заливе японское судно дважды подверглось обстрелу снарядами
- 16:12 13.06.2019
- Возвращение лидерства РФ в космосе вопрос национальной безопасности - Медведев
- 16:00 13.06.2019
- Двенадцать моряков из России было на судне, атакованном в Оманском заливе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать