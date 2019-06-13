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Песков прогнозирует встречу Путина и Трампа "на ногах" в Осаке

20:00 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль исходит из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вместе будут находиться на саммите "двадцатки" в Осаке и смогут побеседовать "на ногах". Предложений об отдельной двусторонней встрече лидеров из Вашингтона не поступало, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, началась ли подготовка к такой встрече [двусторонние переговоры] у наших американских коллег, какой-либо информации на этот счет мы не получали. Никаких официальных предложений о проведении такой встречи не было", - сказал представитель Кремля.

При этом он отметил: "Мы можем лишь исходить из того, что и Путин, и Трамп будут вместе в Осаке в момент проведения там саммита "двадцатки", в любом случае будут иметь возможность хотя бы "на ногах" кратко переговорить". "Вот это пока можно прогнозировать с наиболее высокой степенью вероятности", - добавил Песков.

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