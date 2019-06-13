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Украина не будет направлять свои военные корабли в Керченский пролив - начальник Генштаба

20:40 13.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Киев не намерен направлять свои военные корабли в Керченский пролив. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. По его словам, «нет столько украинцев, чтобы ими так рисковать».

Хомчак уверен, что сначала надо урегулировать предыдущий конфликт и напомнил, что украинские моряки находятся в России.

Напомним, — минувшей осенью российские пограничники захватили три украинских судна. 24 украинских моряка обвиняются в незаконном пересечении границы.  Эхо Москвы


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