Украина не будет направлять свои военные корабли в Керченский пролив - начальник Генштаба

20:40 Источник: Эхо Москвы

Киев не намерен направлять свои военные корабли в Керченский пролив. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. По его словам, «нет столько украинцев, чтобы ими так рисковать».

Хомчак уверен, что сначала надо урегулировать предыдущий конфликт и напомнил, что украинские моряки находятся в России.



Напомним, — минувшей осенью российские пограничники захватили три украинских судна. 24 украинских моряка обвиняются в незаконном пересечении границы. Эхо Москвы





