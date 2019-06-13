Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера взят на борт эсминцем США
21:20 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экипаж танкера Kokuka Courageous, подвергшегося ранее нападению в Оманском заливе, поднят на борт ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространил в четверг официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США подполковник Эрл Браун.
"21 моряк с Kokuka Courageous, покинувший свое судно, в настоящее время находится на борту корабля Bainbridge", - отметил Браун. В зону оперативной ответственности Центрального командования входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.
По словам подполковника, ВМС США в регионе получили "два раздельных сигнала бедствия в 06:12 и 07:00 по местному времени". Эти сигналы были поданы танкерами Kokuka Courageous и Front Altair ("Фронт Альтаир"), "которые находились в международных водах Оманского залива", уточнил Браун. Согласно изложенной им информации, эсминец Bainbridge "находился поблизости и оказал немедленное содействие судну Kokuka Courageous".
Кроме того, "оказанием поддержки" в связи с инцидентами занимается самолет-разведчик ВМС США P-8, добавил представитель Центрального командования.
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