Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера взят на борт эсминцем США

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж танкера Kokuka Courageous, подвергшегося ранее нападению в Оманском заливе, поднят на борт ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространил в четверг официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США подполковник Эрл Браун.

"21 моряк с Kokuka Courageous, покинувший свое судно, в настоящее время находится на борту корабля Bainbridge", - отметил Браун. В зону оперативной ответственности Центрального командования входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.



По словам подполковника, ВМС США в регионе получили "два раздельных сигнала бедствия в 06:12 и 07:00 по местному времени". Эти сигналы были поданы танкерами Kokuka Courageous и Front Altair ("Фронт Альтаир"), "которые находились в международных водах Оманского залива", уточнил Браун. Согласно изложенной им информации, эсминец Bainbridge "находился поблизости и оказал немедленное содействие судну Kokuka Courageous".



Кроме того, "оказанием поддержки" в связи с инцидентами занимается самолет-разведчик ВМС США P-8, добавил представитель Центрального командования.

