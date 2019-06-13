Минтруд предложил повысить оклады госслужащих
22:00 13.06.2019 Источник: RNS
Минтруд России предложил с 1 октября повысить оклады федеральных госслужащих на 4,3%. Соответствующий проект указа президента РФ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Учитывая прогнозный уровень инфляции, в целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы, проектом указа предусматривается повышение (индексация) окладов денежного содержания по должностям федеральной государственной гражданской службы с 1 октября 2019 г. на 4,3 процента», — говорится в пояснительной записке. RNS
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