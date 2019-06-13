В Москве внедряется новый формат работы службы занятости "Моя карьера"

19:06

Московские власти пытаются предложить горожанам новые возможности трудоустройства, которые особенно будут полезны представителям малоимущих семей, оказавшихся в непростой ситуации. По словам мэра Сергея Собянина, новые центры занятости «Моя карьера» совмещают в себе службу занятости, службу соцзащиты, но также имеют и образовательные функции, что помогает оказывать помощь семьям с детьми, в которых в настоящий момент у родителей по какой-то причине невысокие доходы. «Даже если папа или мама работает, но все равно не хватает доходов, чтобы обеспечить нормально свою семью; для того, чтобы выявить эти семьи, пригласить их к разговору, снять психологические барьеры, снять другие барьеры, например, связанные с устройством ребенка в детский сад, либо с переобучением, получением другой профессии или поиском более оплачиваемой работы. То есть целый комплекс услуг, который зависит от разных городских служб, мы собрали на одной площадке, и впервые в истории мы начинаем активно работать с этими категориями», - отметил градоначальник.В случае успешного трудоустройства участники экспериментальной программы по-прежнему могут получать детские пособия и доплаты к пенсии на довольно долгий срок - до трех лет, что позволяет материально поддержать подобные семьи.