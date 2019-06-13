Помпео возложил ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе на Иран
22:40 13.06.2019 Источник: РБК
Иран ответственен за нападения на танкеры в Оманском заливе и своими действиями ведет кампанию по усилению напряженности в ближневосточном регионе, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом он написал в своем Twitter.
«По оценкам правительства США, Иран несет ответственность за сегодняшние атаки в Оманском заливе. Эти атаки представляют угрозу международному сообществу и безопасности, вопиющим посягательством на свободу судоходства и неприемлемой эскалацией напряженности со стороны Ирана», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства. РБК
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