Минюст подготовил законопроект, позволяющий изымать у чиновников средства со счетов
09:05 14.06.2019 Источник: Коммерсант.ru
Минюст России готовит законопроект, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально. О подготовке соответствующего проекта закона сообщила пресс-служба министерства. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас Генпрокуратура имеет право обращать в доход государства недвижимость, машины и ценные бумаги чиновников, если нет подтверждения законности их покупки, а их стоимость превышает официальный доход семьи госслужащего за предыдущие три года. Коммерсантъ
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