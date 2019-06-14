0
0
138
НОВОСТИ

Минюст подготовил законопроект, позволяющий изымать у чиновников средства со счетов

09:05 14.06.2019 Источник: Коммерсант.ru

Минюст России готовит законопроект, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально. О подготовке соответствующего проекта закона сообщила пресс-служба министерства. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас Генпрокуратура имеет право обращать в доход государства недвижимость, машины и ценные бумаги чиновников, если нет подтверждения законности их покупки, а их стоимость превышает официальный доход семьи госслужащего за предыдущие три года.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 14.06.2019
Путин увеличил заработную плату судьям
0
53
10:00 14.06.2019
В РФ введут стандарт для дорог с повышенным скоростным лимитом
0
49
09:32 14.06.2019
Законопроект против "Северного потока — 2" внесен в Конгресс США
0
101
09:20 14.06.2019
Предложение "пойти на мировую" с "Газпромом" в "Нафтогазе" сочли абсурдным
0
126
09:00 14.06.2019
В Еврокомиссии сообщили о готовности перейти на евро в расчетах с РФ
0
132
22:40 13.06.2019
Помпео возложил ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе на Иран
0
548
22:00 13.06.2019
Минтруд предложил повысить оклады госслужащих
0
622
21:20 13.06.2019
Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера взят на борт эсминцем США
0
595
20:40 13.06.2019
Украина не будет направлять свои военные корабли в Керченский пролив - начальник Генштаба
0
654
20:00 13.06.2019
Песков прогнозирует встречу Путина и Трампа "на ногах" в Осаке
0
627

Возврат к списку