Минюст подготовил законопроект, позволяющий изымать у чиновников средства со счетов

09:05 Источник: Коммерсант.ru

Минюст России готовит законопроект, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально. О подготовке соответствующего проекта закона сообщила пресс-служба министерства. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас Генпрокуратура имеет право обращать в доход государства недвижимость, машины и ценные бумаги чиновников, если нет подтверждения законности их покупки, а их стоимость превышает официальный доход семьи госслужащего за предыдущие три года. Коммерсантъ

