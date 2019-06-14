Предложение "пойти на мировую" с "Газпромом" в "Нафтогазе" сочли абсурдным
09:20 14.06.2019 Источник: РБК
В "Нафтогазе" сочли абсурдным предложение о мировом соглашении с "Газпромом".
Предложение заключить мировое соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет подразумевать отказ от $2,8 млрд, которые российская компания осталась должна украинской по итогам судебных споров. Об этом в своем Facebook написал исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.
Кроме того, в случае заключения мирового соглашения, украинская компания рискует вернуться "в статус должника по положению контракта "бери или плати" (более $80 млрд до конца 2019 года) и газ, отобранный в 2014–2015 годах (около $4 млрд)", заключил Витренко.
В четверг, 13 июня, министр энергетики Александр Новак сообщил, что "Газпром" предложил "Нафтогазу" заключить мировое соглашение по спору о газовых контрактах. РБК
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