Законопроект против "Северного потока — 2" внесен в Конгресс США

09:32

Сенаторвнес в конгресс США законопроект, предусматривающий санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.«Сегодня сенатор США Джон Баррассо представил законопроект, позволяющий членам НАТО избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России», — сообщается на сайте сенатора.

По замыслу автора, законопроект лишит Россию «геополитического оружия» и при этом позволит расширить экспорт американского природного газа. RT

