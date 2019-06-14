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НОВОСТИ

Законопроект против "Северного потока — 2" внесен в Конгресс США

09:32 14.06.2019

Сенатор Джон Баррассо внес в конгресс США законопроект, предусматривающий санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.

«Сегодня сенатор США Джон Баррассо представил законопроект, позволяющий членам НАТО избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России», — сообщается на сайте сенатора.

По замыслу автора, законопроект лишит Россию «геополитического оружия» и при этом позволит расширить экспорт американского природного газа.  RT

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