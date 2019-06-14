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НОВОСТИ

В РФ введут стандарт для дорог с повышенным скоростным лимитом

10:00 14.06.2019 Источник: Коммерсант.ru

В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. Документ по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт.

Для введения такого скоростного режима на шоссе не должно быть очагов аварийности, глубокой колеи, при этом во время снегопада и ливней допустимая скорость должна ограничиваться. Этим же стандартом рекомендуется сужать левые полосы на многополосных магистралях с 3,75 м до 3,5 м: это нужно для выравнивания скоростей в потоке.  Коммерсантъ

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