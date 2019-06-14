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НОВОСТИ

США опубликовали доказательства причастности, по их мнению, Ирана к взрывам на танкерах

10:20 14.06.2019 Источник: РБК

В сообщении центрального командования Вооруженных сил США, на которое ссылается агентство Reuters, приводится видеозапись. Утверждается, что на ней можно увидеть военнослужащих Революционной гвардии Ирана, снимающих неразорвавшуюся мину с корпуса одного из танкеров в Оманском заливе.

Военные утверждают, что патрульный катер иранской Революционной гвардии снял взрывчатку с корабля Kokuka Courageous, который ранее был поврежден взрывом.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что именно Иран стоит за подрывом двух танкеров на выходе из Персидского залива. 

Запись распространил в том числе и телеканал CNN.

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