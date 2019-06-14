Готов первый железнодорожный путь Крымского моста
10:32 14.06.2019 Источник: Lenta.ru
Строители соединили рельсы на первом пути железнодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом сообщается на официальном сайте Крымского моста.
По этому пути поезда будут двигаться с полуострова на материк.
Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки, сомкнув именные звенья из шпал и рельсов «Тамань» и «Керчь». Для отрезка длиной 19 километров использовались 5 тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.
В настоящее время продолжается обустройство путей всем необходимым для запуска движения. Председатель совета директоров компании-генподрядчика строительства «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг пообещал скорую стыковку звеньев второго пути.
Движение поездов по Крымскому мосту начнется ориентировочно 9-10 декабря. Как уточнил исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян, первые два поезда проследуют из Севастополя в Санкт-Петербург и в Москву соответственно. Lenta.Ru
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