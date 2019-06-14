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НОВОСТИ

Путин увеличил заработную плату судьям

10:05 14.06.2019 Источник: Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин увеличил заработную плату российским судьям. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации от 13 июня.

Согласно указу Путина, с 1 октября 2019 года выплаты вырастут на 1,043 раза у судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также у мировых судей.

Как отмечается, такое решение было принято для того, чтобы «обеспечить социальные гарантии судьям, полного и независимого осуществления правосудия».  Газета.Ru

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