Путин увеличил заработную плату судьям

10:05 Источник: Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин увеличил заработную плату российским судьям. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации от 13 июня.

Согласно указу Путина, с 1 октября 2019 года выплаты вырастут на 1,043 раза у судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также у мировых судей.



Как отмечается, такое решение было принято для того, чтобы «обеспечить социальные гарантии судьям, полного и независимого осуществления правосудия». Газета.Ru

