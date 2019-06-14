Турция готова ответить США в случае применения к ней санкций из-за С-400 - глава МИД

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу о готовности Анкары ответить Вашингтону в случае применения санкций из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на встрече с редакторами Анатолийского агентства.

"Если США начнут предпринимать негативные меры, то и у нас есть ответные шаги. Америка приняла ряд решений, мы не намерены оставаться беззвучными. Если к нам будет негативное отношение, то мы выступим с аналогичным ответом", - подчеркнул министр.

