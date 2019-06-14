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Россия будет добиваться выполнения участниками СВПД взятых на себя обязательств - Путин

11:05 14.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ как председатель ШОС будет добиваться выполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) всех взятых на себя обязательств.

"Как председатель в ШОС имеем в виду добиваться выполнения участниками СВПД взятых на себя обязательств, - сказал Путин. - Считаем такой путь единственно логичным и правильным".

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