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Иран отвергает обвинения США в причастности к нападениям на танкеры

11:20 14.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Иран категорически отвергает обвинения США в причастности к нападениям на танкеры в Оманском заливе. Как передает Reuters, об этом говорится в заявлении постпредства Ирана при ООН. Тегеран называет обвинения США необоснованными. 

По словам зампостпреда Ирана Эшага аль-Хабиба, есть две конкретные страны, которые ищут напряженности в зоне Персидского залива и США являются их верным сторонником. Что это за страны, он не уточнил, но вероятно, речь идет об Израиле и Саудовской Аравии.  Эхо Москвы

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