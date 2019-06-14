Иран отвергает обвинения США в причастности к нападениям на танкеры

11:20 Источник: Эхо Москвы

Иран категорически отвергает обвинения США в причастности к нападениям на танкеры в Оманском заливе. Как передает Reuters, об этом говорится в заявлении постпредства Ирана при ООН. Тегеран называет обвинения США необоснованными.

По словам зампостпреда Ирана Эшага аль-Хабиба, есть две конкретные страны, которые ищут напряженности в зоне Персидского залива и США являются их верным сторонником. Что это за страны, он не уточнил, но вероятно, речь идет об Израиле и Саудовской Аравии. Эхо Москвы