Иран отвергает обвинения США в причастности к нападениям на танкеры
11:20 14.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Иран категорически отвергает обвинения США в причастности к нападениям на танкеры в Оманском заливе. Как передает Reuters, об этом говорится в заявлении постпредства Ирана при ООН. Тегеран называет обвинения США необоснованными.
По словам зампостпреда Ирана Эшага аль-Хабиба, есть две конкретные страны, которые ищут напряженности в зоне Персидского залива и США являются их верным сторонником. Что это за страны, он не уточнил, но вероятно, речь идет об Израиле и Саудовской Аравии. Эхо Москвы
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