Саакашвили сравнил Украину с пригородом нигерийской столицы Лагоса

11:32 Источник: Известия

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что «европейская» Украина напоминает убогое хозяйство коррумпированных стран «третьего мира». Об этом 14 июня сообщает портал «ПолитНавигатор».

Политик подчеркнул, что испытывает чувство стыда за страну, и отметил желание украинцев работать и самосовершенствоваться.



«Так почему страна должна выглядеть, как субсахарная Африка? Вот, в Нигерии я видел такую инфраструктуру. <…> Разве наша мечта была быть похожим на пригород Лагоса?» — добавил он.



Михаил Саакашвили прилетел на Украину 29 мая. За день до этого Зеленский распорядился вернуть ему украинское гражданство, отобранное по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в 2017 году. Известия

