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Филарет заявил о давлении и попытках подкупа епископов во время голосования за главу ПЦУ

12:05 14.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил о давлении бывшего президента Петра Порошенко на епископов во время избрания главы новой церковной структуры, а также о попытках их подкупа.

Порошенко, по словам Филарета, воздействовал на епископов, чтобы они избрали главой ПЦУ бывшего митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Винницкого Симеона (Шостацкий). "И вот вы обратите внимание на то, что архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов: за Епифания (глава ПЦУ - прим. ТАСС) проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. <...>. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", - сказал он в интервью изданию "Главком". Филарет также сообщил о наличии у него сведений о подкупе епископов накануне голосования. "Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по 20 тысяч долларов", - добавил он, отметив, правда, что не может это однозначно утверждать.

Филарет также выразил уверенность, что ПЦУ находится под давлением властей и олигархов. "Влияют. И не только олигархи. Но я не хочу об этом говорить, потому что это только будет ссорить нас (с Епифанием - прим. ТАСС). Нам надо все-таки думать о единстве", - заключил почетный патриарх.

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