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Британский армейский спецназ могут переориентировать на борьбу с РФ - СМИ

12:32 14.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Армейский спецназ Великобритании может быть переориентирован на борьбу против России. Как пишет The Guardian, британские военачальники считают, что с приближением разгрома запрещенной террористической группировки ИГИЛ необходимость использования спецназа против исламских террористов постепенно снижается, и он должен получить другие задачи. По сведениям издания, директор сил специального назначения уже разработал секретный план реструктуризации соответствующих подразделений.  Эхо Москвы

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