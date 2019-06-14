Британский армейский спецназ могут переориентировать на борьбу с РФ - СМИ

12:32 Источник: Эхо Москвы

Армейский спецназ Великобритании может быть переориентирован на борьбу против России. Как пишет The Guardian, британские военачальники считают, что с приближением разгрома запрещенной террористической группировки ИГИЛ необходимость использования спецназа против исламских террористов постепенно снижается, и он должен получить другие задачи. По сведениям издания, директор сил специального назначения уже разработал секретный план реструктуризации соответствующих подразделений. Эхо Москвы